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Damda kar temizlerken aşağıya düştü

Damda kar temizlerken aşağıya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, damda kar temizlediği esnada kayarak aşağıya düşüp yaralanan kişi, vatandaşlar tarafından karlı sokaklarda taşınarak ambulansa götürüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, damda kar temizlediği esnada kayarak aşağıya düşüp yaralanan kişi, vatandaşlar tarafından karlı sokaklarda taşınarak ambulansa götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, iki gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mimar Sinan Mahallesi 1124 Sokak içerisindeki 1 katlı evlerinin damındaki karı temizlemek isteyen Yusuf Çakmak, kayarak damdan aşağıya düştü. Ayaklarından yaralanan Çakmak'ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansın temizlenmeyen karlı sokaklara girememesinden dolayı yürüyerek hastaya ulaşmaya çalıştı. Yaya olarak hastanın bulunduğu eve gelen sağlık ekipleri, burada hastaya müdahale etti. İlk müdahalesi evinde yapılan Yusuf Çakmak, daha sonra sağlık görevlileri ile vatandaşlar tarafından taşınmaya başladı. Yaklaşık 400 metre boyunca güçlükle taşınan Yusuf Çakmak, Karapınar Caddesi üzerinde bekletilen ambulansa alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve ayaklarından yaralanan Yusuf Çakmak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Damda kar temizlerken aşağıya düştü

Damda kar temizlerken aşağıya düştü

Damda kar temizlerken aşağıya düştü

Damda kar temizlerken aşağıya düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yusuf Çakmak, 112 Acil, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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