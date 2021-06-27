Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, soluğu karakolda aldı: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
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Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, soluğu karakolda aldı: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'deki kızını ziyarete giden 65 yaşındaki Türkan G. uykusundan uyandığında damadının bacaklarını okşadığını gördü. Olay nedeniyle şoka girdiğini söyleyen kadın, damadının kendisini duvara yasladığını ve cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan damat Gökhan N. ise eşi ve annesinin kendisine komplo kurduğunu söyledi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Gökhan N. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da ikamet eden 65 yaşındaki Türkan G. kızı ve damadının Büyükçekmece'deki evine ziyarete gitti. Geceyi kızının evinde geçirecek olan Türkan G.'ye kızı salonda yatak yaptı.

UYANDIĞINDA BACAĞINI OKŞUYORDU

Ancak anne Türkan G. Sabah saatlerinde bacağında bir el hissedince uyandı. Damadını bacağını okşarken gören Türkan G. şok geçirdi. Yataktan kalkmaya çalışan ancak kollarından tutan damadının engeli ile karşılaşan Türkan G. bağırınca kızı Çiğdem N. Odaya girdi. Annesini kurtaran Çiğdem N. ve annesi soluğu karakolda aldı.

"SUS İŞARETİ YAPTI"

Milliyet'in haberine göre polise ifade veren Türkan G., uyuduğu sırada damadının bacağını okşadığını, uyanıp ne yaptığını sorduğunda da, "Sus" işareti yaparak eylemine devam ettiğini anlattı. Kaçmaya çalıştığını ancak damadı Gökhan N.'nin kollarından tutarak duvara yasladığını anlatan Türkan G., damadının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Kızı Çiğdem N. de alınan ifadesinde odaya girdiğinde kocasının çıplak olduğunu ve annesini duvara sıkıştırdığını gördüğünü söyledi. İfadelerin ardından gözaltına alınan damat Gökhan N. İse suçlamaları kabul etmeyerek karısı ve annesinin kendisine iftira attıklarını söyledi. Olay günü birlikte kahvaltı yaptıklarını ve eşinin ayrılmak istediğini söylediğini anlatan Gökhan N., "Eşim, annesi ve teyzesi bana komplo kurdular" dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Gökhan N. hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Gökhan N. hakkında, "basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gökhan N.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, soluğu karakolda aldı: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
SENATA SİLVA: Kayın validenin uyuduğu odada damat ve damadın tacizini gören şahitler, hiç inandırıcı değil, Şahitler varken nasıl yaptı? Yatak odasında uyuyorsa nasıl gördüler?
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Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, soluğu karakolda aldı: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı - Haberler
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