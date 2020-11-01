Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

01.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:42

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift; araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

TOKAT VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları (7)
OSMAN: şiddet iyi bir şey değil belli ki damadı çıldırtmış
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADİL: Kızlar böyle adamlarla evlenip devlet bizi korusun diyor akıl alır gibi değil.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CİMBOMLU: kameraya cekenlerde tam bir hayvan.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Kaan Yildirim Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 16:12:10. #1.15#
title