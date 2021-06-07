Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te düğün için saçını yaptıran gelinin kuaför ücretine itiraz eden damat Y.G. ile akrabaları, iş yeri sahibi ve kuaför Melisa Güner ile 4 çalışanını tekme tokat dövdü. Arbede güvenlik kameralarına yansırken, darp raporu alan Güner suçluların gereken cezayı almasını istediklerini söyledi.

Cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi'nde Melisa Güner'in işlettiği kuaföre gelen gelin M.G.'nin saç ve makyajı yapıldı. Gelinin hazır olmasının ardından kuaföre gelen damat Y.G. ile Melisa Güner arasında, iddiaya göre ücret nedeniyle tartışma çıktı.

FAZLA PARA İSTENİNCE KAVGA ÇIKTI

Daha önce anlaştıkları ücretten 120 TL daha fazla para talep eden Güner'e olumsuz yanıt veren damat Y.G., anlaştıkları parayı ödeyip, ayrıldı. Bir süre sonra düğün arabasıyla yeniden kuaföre gelen Y.G. ile beraberindeki 3 kişi, ekstra ücret nedeniyle yeniden tartıştı ve Güner ile yanındakilere tekme tokat vurmaya başladı.

YANINA 3 KİŞİ ALIP TEKRAR KUAFÖRE GELDİ

Arbedeyi görenlerin ihbarıyla kuaföre çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada, yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan kuaför çalışanları, kendilerine saldıran damat ve akrabalarından şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

DAMAT İLE AKRABALARI ÜCRET TARTIŞMASINDA KUAFÖR VE ÇALIŞANLARINI DÖVDÜ

"SİLAHLARIN DİPÇİKLERİ İLE VURDULAR"

Çalışanları ile saldırıya uğradıklarını ve tekme tokat dövüldüklerini söyleyen kuaför Melisa Güner, şöyle konuştu:

"Biz yan tarafta gelinlik alanlara kuaför olarak paket sunup saç ve makyaj hizmeti veriyoruz. Gelin bizi arayıp, düğün öncesi ağda salonumuzun olup olmadığını sordu, ben de salonumuzun olduğunu fakat verilen paketin dışında ekstra ücrete tabi olduğunu söyledim. Kabul ettiler ve burada işlemleri tamamladık ve mutlu şekilde çıktılar. Çıkarken damada hesap olduğunu söyledim. Daha sonra damat arkadaşına yönlendirdi, arkadaşı da telefonla damadın babası ile konuşup bana verdi ve ücreti daha sonra vereceklerini söyledi. Daha sonra kayınbaba gelip sinirlendi, 'Size bu kadar yeter' diyerek ekstra olan ücreti kesip parayı verdi. Ben de 'emeğimin karşılığını siz belirleyemezsiniz bu parayı da alın hediyemiz olsun' dedim. Ekstra tutan miktar 120 TL'ydi onu kabul etmedi. Daha sonra buradan ayrıldılar. Bir süre sonra gelinlikte sıkıntı var diyerek buraya geldiler. İçeride bahane üreten akrabaları bana vurmaya çalıştı. Çalışanlar ayırmaya gelince dışarıdan çok sayıda erkek gelerek bize saldırdılar. Kafamı kaldırdığımda silahların dipçikleri ile çeneme ve yüzümüze vurdular. Bizi ayırmaya gelenleri de darbettiler. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Ambulansla gelip bizi hastaneye kaldırdılar ve darp raporu aldık. Gözaltına alınmışlar ve serbest bırakılmışlar. O kadar erkek iş yerimize gelerek beni ve çalışan kadınları darbettiler. Ben adaletin yerini bulmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Damat ile akrabalarının kuaför Melisa Güner ve çalışanlarına saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün arabası ile gelen damat ve yakınlarının, iş yerindekilere yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar yer aldı.

Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları (12)
VELİ ÇAKIR: Esnaf gelinin fazladan stediği hizmetin ücretini de ekleyerek toplam hesabı müşteriye söyleseydi saç işlemine başlamadan önce iyi olurdu.Ancak böyle zamanlarda bonkör olmak lazım 120 TL için kavga edilecek zaman değil.Bu durumu gelinin biraz düşünmesi gerekiyor.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
X GİRİLMEZ: YAPILAN DOĞRU DEĞİL AMA BİLİYORUMKİ ESNAF KAPANMASNIN ACISINI MEMUR VE İŞÇİDEN ÇIKARACAK
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
VELİ ÇAKIR: Esnaf ekstra sonra dan istenen hizmetin parasını toplam hesaba ekleyip baştan gelenlere kabul ediyorsanız işleme başlıcam dese iyi olurdu.Böyle zamanda bonkör olmak lazım 120 liraya takılıp kavga edilmesi gelin açısından düşünülmesi gereken bi durum.
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Fahriye Evcen Burak Özçivit Erkan Petekkaya
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:36:13. #1.16#

title