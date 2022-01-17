Damar yolu açan Mustafa hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darbedilen hemşire Mustafa Arslan'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin,...

ŞANLIURFA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darbedilen hemşire Mustafa Arslan'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.