Damar yolu açan Mustafa hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı (2) - Haberler
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Damar yolu açan Mustafa hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı (2)

Damar yolu açan Mustafa hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darbedilen hemşire Mustafa Arslan'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin,...

ŞANLIURFA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, damar yolunu açtığı çocuğu ağlattığı ve polise şikayet ettiği gerekçesiyle yakınları tarafından iki kez darbedilen hemşire Mustafa Arslan'ın şikayetinin ardından gözaltına alınan  İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin, emniyetteki işlemlerin  ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Mustafa Arslan, Şanlıurfa, Çiftçi, Güncel, Haber

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