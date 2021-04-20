Damak çatlatan tahinli pideye olan rağbet Ramazan ile birlikte arttı

Damak çatlatan tahinli pideye olan rağbet Ramazan ile birlikte arttı Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pide iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Damak çatlatan tahinli pideye olan rağbet Ramazan ile birlikte arttı

KÜTAHYA - Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pide iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler lezzeti ile de damat çatlatıyor.

Kütahya'da Ramazan ayının gelmesi ile tahinli pide satışları da başladı. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez haline gelmiş durumda. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen pideler lezzeti ile de damat çatlatıyor. Şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklarda göre tercih edilen pideye vatandaşlar Ramazan ayların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

30 yıldır tahinli pide yaptığını söyleyen işletmeci Mustafa Sayın "Ramazan ayında tahinli pideye olan rağbet çok güzel memnunuz. Yapılışı fırına giriş çıkışı 2-3 saati buluyor. Tahinli pidenin özelliği hamurunun yumuşak olması, yaklaşık 1 saat hamurun dinlendirilmesi yapıldıktan sonrada dinlendiriliyor toplamda fırından çıkışı 2 saati buluyor. Tahinli pideyi ince bir şekilde açıyoruz, piştiğinde ise ince olur tel tel ayrılır. Ramazan ayında talebin artması ile ilgi oldukça güzel günlük yaklaşık 300 tahinli pide çıkartıyoruz. Ramazan dışında da büyük ilgi var, ancak fırının müsait olmadığı için yapamıyoruz. Tahinli pideyi sahurda tüketende var, iftarda tüketen vatandaşlarımızda var. Tatlı olanlar iftarda tüketiliyor sade tahinli olanlar ise sahurda tüketiliyor. Evde çok zordur yapılaması zordur tahinli pideyi. Pidelerimiz sade tahinli 8 lira, tahinli şekerli 10, tahinli cevizli 12, tahinli şekerli cevizli ise 14 liradan satışı yapılıyor." dedi.

Ramazan ayı ile birlikte iftara götürmek isteyen vatandaşlar ise tahinli pideyi çok sevdiklerini sahurda iftarda tükettiklerini ve her ramazan ayında muhakkak tükettiklerini söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN AKSU