DAMADIN ÜZERİNE YUMURTA KIRDILAR, SAMAN DÖKTÜLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren Mustafa Güven'in (25) arkadaşları, geleneksel adetler uygulayarak, damadın üzerine yumurta kırdılar ve saman döktüler, ardından da damada cenaze töreni düzenlediler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren Mustafa Güven'in (25) arkadaşları, geleneksel adetler uygulayarak, damadın üzerine yumurta kırdılar ve saman döktüler, ardından da damada cenaze töreni düzenlediler.

İnegöl'de yaşayan Mustafa Güven ile uzun süredir birlikte olduğu Fatma Soysal, evlilik kararı aldı. Damadın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen düğün törenine katılan arkadaşları, Güven'in Yenice Mahallesi'ndeki evinin önünde geleneksel adetleri uyguladı. Mustafa Güven, arkadaşlarının isteği üzerine menemen yaparak kendilerine ikram etti. Menemeni beğenmeyen arkadaşları onu soğuk suyla ıslatıp, üzerinde yumurta kırdı. Yumurtayı da az bulan arkadaşları, Güven'in üzerine bir çuval da saman döktü, sonra da cenaze töreni mizanseni yaptı.

Ayrıca siyah takım elbise ve tişörtler giyen, gözlükler takan, gömleklerine damadın fotoğraflarını iğneleyerek damada cenaze töreni düzenleyen arkadaşları, bu anları sosyal medyada paylaştılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı