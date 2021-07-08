Dalyan'da çamur banyoları ve İztuzu plajı turistlerin vazgeçilmezi oldu
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Dalyan'da çamur banyoları ve İztuzu plajı turistlerin vazgeçilmezi oldu

Dalyan'da çamur banyoları ve İztuzu plajı turistlerin vazgeçilmezi oldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan çamur banyoları ilgi görüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan çamur banyoları ilgi görüyor.

İztuzu plajı, caretta caretta, mavi yengeç, çamur banyosu, kral mezarları ve Kaunos Antik Kenti ile ünlü Dalyan Mahallesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Turlarla beldeye gelen ziyaretçiler, teknelerle Dalyan kanalını, İztuzu kumsalını gezme, kral mezarlarını görme ve mavi yengeç yeme fırsatı buluyor.

Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalında bindikleri teknelerle çamur banyoları ve kaplıcalara ulaşıyor. Dalyan'da sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.

Yaz sezonunda günde binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, herkes tarafından tercih ediliyor.

Çamur banyolarına girdikten sonra teknelerle kaya mezarlarını görerek İztuzu Plajına ulaşan turistler, burada kendilerini serin sulara bırakarak dinlenme fırsatı buluyor.

Tekne Kaptanı Şenol Tuğral, çamur banyosuyla ünlü Dalyan'ın görülmeye değer bir yer olduğunu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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