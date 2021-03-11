Dallas Mavericks - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Dallas Mavericks - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

11.03.2021 03:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:43
Dallas Mavericks - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - SA Spurs maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - SA Spurs maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında,Dallas Mavericks - SA Spurs maçı gerçekleşecek. Peki,Dallas Mavericks - SA Spurs hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - SA SPURS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Dallas Mavericks - SA Spurs maçı, Dallas American Airlines Center'da oynanacak.Dallas Mavericks - SA Spurs maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERİCKS - SA SPURS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 11 Mart Perşembe günü oynanacak Dallas Mavericks - SA Spurs maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.

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