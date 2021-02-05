Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
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Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü

05.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:04
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü

KÜTAHYA'da dallarını kesmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Yasin Burnalı (38) hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da dallarını kesmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Yasin Burnalı (38) hayatını kaybetti. 

Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Yasin Burnalı, bahçesinde dallarını budamak için testere ile ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Burnalı, ağaçtan yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Burnalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burnalı'nın cenazesi otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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