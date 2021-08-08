Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
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Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma

Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hasadına az bir zaman kala dalında kuruyup dökülen kara incir ile ilgili yerinde inceleme yapan uzman ekipler üretiçiyi bilgilendirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hasadına az bir zaman kala dalında kuruyup dökülen kara incir ile ilgili yerinde inceleme yapan uzman ekipler üretiçiyi bilgilendirdi.

Kraliçe inciri olarak ünlenen Bursa'nın meşhur kara incirinin yetiştiği Yörükali Mahallesinde bir süredir incirler dalında kuruyup dökülüyordu. İncir bahçelerinde yaşanan meyve döküm zararı ile ilgili Bursa İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, İlçe Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Yöneticisi, Aydın Erbeyli, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü, Bölüm Başkanı ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerince incir bahçelerinde saha çalışması yapıldı.

Yapılan tespitlerde meyve dökümlerinin kışın yaşanan soğuk zararı, yetersiz döllenme, bozuk ilek ve kısmen incir kara sineği zararlısı olduğu, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü personellerince tespit edildi. Konu ile ilgili Yörükali Mahallesinde diğer mahallelerden de gelen üreticilerin de katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlenerek bilgilendirmelerde bulunuldu. - BURSA

Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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