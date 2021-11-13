Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılması planlanan Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Arıcılık Fuarı için toplantı düzenlendi.

Dalaman Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Şubat 2022'de yapılması planlanan Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Arıcılık Fuarı'nın tanıtımı yapıldı. Fuarı düzenleyen organizatörler, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürü Adem Kalaycı, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve fuar yetkilileri katıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, tarım fuarlarının, çiftçilerin yeni teknolojiler ve ürünlerle tanışması açısından önemli olduğunu söyledi. - MUĞLA

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