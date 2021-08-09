Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası
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Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası

Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangınları nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu iddia edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda ve Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle "Dalaman Havalimanı'nın trafiğe kapandığı yönünde basında bazı iddialar gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'nın normal trafiğine devam ettiğini bildirdi.

HABERLERİ HATIRLATIP AÇIKLAMA YAPTI

Havalimanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, buraya yakın bir bölgede ufak çaplı da olsa yangın çıktığını söyledi. Bütün ekiplerle güçlü bir şekilde yüklenerek yangını kısa sürede bertaraf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, basında "Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu" şeklinde haberlerin çıktığını hatırlattı.

NORMAL TRAFİK DEVAM EDİYOR

"Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" diyen Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Burası yangınla mücadelede önemli bir havalimanı. Uçakların tamamına yakını bu havalimanından ikmallerini yapıyorlar. Helikopterlerin de hava araçlarının da yöneltildiği merkez olarak çalışıyor. Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları rahat bir şekilde programlarını icra ediyorlar. Havalimanı 24 saat vatandaşın, Türk milletinin hizmetinde faaliyetlerini sürdürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangınları nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu iddia edilmişti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" dedi.

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