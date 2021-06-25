Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)
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Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)

Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Açık Cezaevi çevresi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerde yangın çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Açık Cezaevi çevresi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Yangın nedeniyle tüm Dalaman duman altında kaldı.

Bugün öğlen saatlerinde Dalaman Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Açık Cezaevi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın onlarca dönüm alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edilirken, yangının oldukça hızlı ilerlemesi nedeniyle Orman Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle tüm Dalaman duman altında kalırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)
Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)
Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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