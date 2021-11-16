Dakka'da gecekondu sakinleri için Kovid-19 aşı kampanyası başladı
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar Aşılama çalışmaları Aşı kuyruğu (Drone) DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı.
Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar
Aşılama çalışmaları
Aşı kuyruğu ( Drone ) DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı. Bölgede yaşayan halk koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girdi.