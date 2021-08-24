Dakikalarca kasaya ulaşmaya çalışan hırsız iş yeri sahibine yakalandı

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir fırına hırsızlık yapmak amaçlı gelen bir kişi kasaya doğru yöneldi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir fırına hırsızlık yapmak amaçlı gelen bir kişi kasaya doğru yöneldi. Dakikalarca kasanın olduğu kısma ulaşmaya çalışan hırsız, paraları alıp dükkandan çıkacağı esnada dükkan sahibi ile burun buruna geldi. Cebine koyduğu paraları geri bırakan hırsızın o anları kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir kişi içeriye girdi. Dakikalarca kasaya yanaşmaya çalışan hırsız onlarca denemesinin ardından kasayı açarak içerisinde bulunan paraları cebine koydu. Kasa da bulunan paraları aldıktan sonra dükkandan uzaklaşmaya çalışan acemi hırsız, tam dükkandan çıkacakken iş yeri sahibi ile karşı karşıya geldi. Ekmek almak için geldiğini söyleyen hırsızdan şüphelenen iş yeri sahibi kasayı kontrol ettiğinde paraların olmadığını fark edince hırsız çaldığı paraları cebinden çıkartıp iş yeri sahibine vererek hızla uzaklaştı. Acemi hırsızın o anları ise o esnada kayıtta olan iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı