Dakikalar İçinde Şarj Olabilen Proton Pil Geliştirildi Yapılan uzun çalışmalardan sonra dakikalar içinde şarj olabilen proton pil sonunda geliştirildi.

Yapılan uzun çalışmalardan sonra dakikalar içinde şarj olabilen proton pil sonunda geliştirildi. Böylece hem elektrikli araçlarda hem de akıllı telefonlarda kullanılabilecek yeni pillerin önü açıldı.

Lityum iyon piller neredeyse bütün cihazlarda kullanılan pil türü olarak biliniyor. Her ne kadar geniş bir kullanım alanı olsa bile, yine de bu pillerin pek uzun süreli dayandığını söylemek mümkün değil. Ayrıca lityum iyon piller ne yazık ki hızlı bir şekilde dolmuyor. Bu nedenle uzmanlar yeni pil türlerine ağırlık verdi.

Proton piller büyük bir hız kazandırabilir

Proton piller, temelde lityum iyon pillerle aynı şekilde çalışıyor. Ancak hidrojen iyonları bu pil türü için çok daha önemli.

Proton pillerde; elektrotlar, belirli kinonların katı polimerlerinden geliyor. Elektrotlar, katot ve anot arasında geçişe izin veren ve elektrolit görevi gören asidik, sulu bir çözelti içerisinde bir süre bekletiliyor. Böylece proton piller hidrojen esaslı olarak çok daha aktif hale geliyor.

Bu yeni pil türü ne yazık ki henüz kullanım için uygun değil. Bazı testlerin yapılması ile birlikte, kullanıma tamamen hazır hale gelecek. Araştırma ve geliştirme ekibinin başındaki isimler, şimdilik proton pillerin kapasite artırım işlemlerin yapılması gerektiğini söylüyor. Sizce bu proton piller hem akıllı telefonlar hem de diğer cihazlar için önemli bir değişim sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.