"Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı
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"Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı

'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de "bir daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Yunus motorize polis ekipleri, uyuşturucu satın almaya gelen bir stajyer avukatı ve dairedeki 3 torbacıyı yakaladı.

Kağıthane'de "bir daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Yunus motorize polis ekipleri, uyuşturucu satın almaya gelen bir stajyer avukatı ve dairedeki 3 torbacıyı yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçilirken, gözaltına alınan torbacılardan biri tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus motorize polis ekipleri, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında "Bir daireden esrar kokuları geliyor" şeklinde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren yunus timleri, Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki siteye geldi. Asansöre binen polisler dairenin bulunduğu kata çıktılarında asansöre binmek üzere olan bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Rohat D.'nin (25) üstünü arayan polis ekipleri, bir miktar "marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şahsı muhafaza altına alan Yunus timleri, kokunun geldiği daireye baskın düzenledi. Dairede arama yapan polis ekipleri, şeffaf poşetlerin içerisinde çok miktarda "marihuana" ele geçirdi. Ayrıca narkotik madde ticaretinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet, içmek amacıyla kullanılan çok sayıda paketli halde çarşaf olarak tabir edilen malzeme, öğütücü makina, sarma makinası bulundu. Yapılan arama ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı

Aramaların ardından dairedeki Oğuzhan D. (25), Murat G. (24) ve Mehmet İbrahim A. (25) ile Rohat D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürülen Rohat D., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan torbacılardan Oğuzhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Murat G. ve Mehmet İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı
'Daireden esrar kokusu geliyor' ihbarı torbacıları yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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