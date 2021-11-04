DAİREDE KORKUTAN YANGIN
ANTALYA'da 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ile çevredekileri yardımı ile kısa sürede söndürüldü.
ANTALYA'da 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ile çevredekileri yardımı ile kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen E.S. adlı kadın hastaneye götürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 3155 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evden duman çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın andından kısa sürede adrese gelen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yatak odasında çıktığı belirtilen yangını, çakmakla oynadığı iddia edilen S.S. adlı çocuğun çıkardığı iddia edildi. Dumandan etkilenen E.S. adlı kadın ise hastaneye götürüldü.