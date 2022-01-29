Dairede çıkan yangın, ev sahibi ile kiracıyı birbirine düşürdü

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın gerginliğe neden oldu. Ev sahibi ile kiracısı arasında arbede yaşandı. Dairesi yanan ev sahibi, kiracısından şikayetçi oldu.

Olay, Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi 14.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanın üst katlara yükselmesiyle dumandan etkilenen B.B.'ye sağlık ekipleri tarafından tedavi uygulandı. İtfaiye ekipleri ise söndürme işlemlerini gerçekleştirirken yangının çıktığı dairede bir kedi de kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokak üzerinde gergin anlara sebep olan yangından dolayı, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen iki kişiden ev sahibinin kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ