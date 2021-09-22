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Daire Başkanlarına 'Scada Sistemi' anlatıldı

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Daire Başkanlarına 'Scada Sistemi' anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü haftalık olağan daire başkanları toplantısında 'Scada Sistemi'nin kullanım alanı, sağladığı kolaylıklar ve sistemi geliştirme planları hakkında bilgiler verildi.

YUNUSEMRE (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan daire başkanları toplantısında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan ile İçme Suyu Şube Müdürlerinden Remzi Porsuk, 'Scada Sistemi'nin kullanım alanı, sağladığı kolaylıklar ve sistemi geliştirme planları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezlerinde kullanılan 'Scada Sistemi' ile içme suyu depolarının doluluk oranları anlık olarak izlenebilirken, içme suyu hatlarında ya da sondajlarda meydana gelen arızalar çok kısa sürelerde tespit edilerek hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor. Arızaların hızlı bir şekilde çözülmesi ve depo doluluk oranlarına göre gerektiğinde sondaj pompalarının kapatılmasıyla da enerjiden ve sudan tasarruf sağlanmış oluyor. Toplantıya Genel Müdür Burak Aslay'ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Emre Özünlü, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

'Scada Sistemi'nin kapsamını geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, ileriki dönemlerde 'Scada Sistemi'nin çok daha kapsayıcı bir hale gelmesi için çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti. Aslay, "Şu anda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde kullandığımız Scada Sistemi sayesinde içme suyu depolarımızın doluluk oranlarını takip ederek hatlarda meydana gelen arızaları hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bu sistem ile oluşan arızalara daha kısa sürelerde müdahale edebiliyoruz. Eğer tam kapasiteye ulaşmış bir depomuz varsa enerji ve içme suyundan tasarruf sağlayabilmek adına sondajlarımızı kapatabiliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde bu sistemin sadece İçme Suyu Dairesinde değil, il genelinde Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlıkları bünyesinde de kullanıma alarak hem oluşan arızalara müdahaleyi hızlandırmak, hem de tasarruf sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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