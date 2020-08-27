Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü
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Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Dahiliye Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu (67) hayatını kaybetti.

Dahiliye uzmanı Covid-19'a yenik düştü
27.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:50

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Dahiliye Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu (67) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 42 yıllık hekim Turgut Erkutlu bir süre önce Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, dahiliye uzmanı olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine son bir haftadır yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Erkutlu, dün gece hayatını kaybetti.

Erkutlu'nun ölümü Mersin sağlık camiasını üzüntüye boğdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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