Daha Yeşil Bir Türkiye için Safranbolu da Geleceğe Nefes oldu

11.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:00

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği kapsamında Safranbolu'da 20 bin 500 fidan Kaymakam Dr.Fatih Ürkmezer'in katılımı ile toprakla buluşturuldu.



Safranbolu Beştepeler Mesire Alanı Karşısında gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Burak Öz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul,Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Kurum Müdürleri, STK'lar,öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yoğun katılımın olduğu etkinlik alanında konuşan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, "Safranbolu'muzun yaklaşık yüzde 73'lük kısmı ormanlarla kaplı fakat bizler bununla yetinmeyip geleceğe nefes olabilmek için elimizden geldiği kadar fidan dikmeye devam ediyoruz. Buraya yakın bir alanda 30 bin fidan diktik onlar şuan büyüyor ve fidan dikmeye devam edeceğiz ve biz bunu öğrencilerimizle yaparak onların ellerinin toprağa değmesini istiyoruz. En son yaptığımız Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor Projesiyle de çocuklarımızın hem safranı tanıması hem de toprak buluşmasını amaçladık. Geleceğe nefes olmak için başlattığımız bu etkinliğe destek veren STK'larımıza, kurumlarımıza, belediyemize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde başlatılan 11 milyon fidan etkinliğine Bizler de Safranbolu olarak 20 bin 500 fidan dikerek katılım sağladık tabii ki burada kısa sürede bu ortamın hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Orman İşletmesi Müdürümüz Sema Altunay'a ve bütün STK'lara, öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi Geleceğe, yarınlara nefes olmak için etkinlik alanımıza davet ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA