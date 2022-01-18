Daha yeşil bir Ödemiş için çalışmalar sürüyor

2021 yılında 7 bin 500 metrekarelik yeşil alan daha kente kazandırılırken ilçedeki toplam yeşil alan miktarı 346 bin 600 metrekareye ulaştı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimize yeni soluk alma alanları kazandırıyoruz" dedi.

Son derece verimli topraklara sahip Ödemiş'te üretimi ve üreticiyi destekleyen Ödemiş Belediyesi, yaşam alanlarının çehresini de yeşil alanlarla güzelleştiriyor. Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 2021 yılında 6 yeni park Ödemişlilerin hizmetine sunulurken 2019 Nisan ayından bu yana kentte düzenlemesi yapılan yeni park sayısı 23'e ulaştı. Kente kazandırılan 2 parkta peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.

Yaklaşık 35 bin metrekarelik yeni yeşil alan

Tamamen yenilenerek yeni bir çehreye büründürülen Anafartalar Mahallesi Sağlık Parkı, İlkkurşun Mahallesi Natho Hande Demir Parkı, Çaylı Mahallesi Atatürk Parkı ve Cumhuriyet Mahallesi Behiç Galip Yavuz Parkı 2021 yılında törenle hizmete sunuldu. Süleyman Demirel Mahallesi'nde yeni oluşturulan park da Polis Şehitleri Parkı ismi verilerek törenle hizmete girdi.

2019 ve 2020 yıllarında 27 bin 100 metrekare yeni yeşil alan oluşturan Ödemiş Belediyesi, 2021 yılında da 7 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alanı soluk alma alanı olarak kente kazandırdı. Böylelikle Ödemiş'in toplam yeşil alan miktarı 346 bin 600 metrekareye yükselmiş oldu.

Çocukların ve ailelerin gönüllerince vakti geçirip enerjilerini değerlendirmeleri için çocuk oyun gruplarını yenileyen ve dezenfekte eden Ödemiş Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana kentteki parklarda 36 adet çeşitli büyüklüklerde oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi. Aynı dönemde kurulumu yapılan spor aleti seti sayısı 8 olarak belirlendi.

İklim koşullarına ve kent dokusuna uyumlu ağaç ve bitki türleriyle kenti güzelleştirmeye devam eden Ödemiş Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında 158 bin 870 adet fidan ve çalı grubunu toprakla buluşturdu. 2021 yılında bu rakam 45 bin 610 olarak tespit edildi. 2019 yılı Nisan ayından bu yana dikimi yapılan fidan ve çalı grubu bitki sayısı 204 bin 480 oldu.

Tüm bunların yanında park ve yeşil alanlarımızda sulama, çim biçimi, budama, yabancı ot mücadeleleri, gübreleme ve ilaçlama, ağaç budamaları mevsim şartlarına göre devam eden Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent peyzajında değerlendirilen bazı çalı grupları ve ağaçlardan tohum ve çelikler alıp kendi üretim serasında çoğaltmak üzere çalışma başlattı.

Ayrıca imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi adına yine Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde ilk kez kent mobilyaları üretimine başlanarak ihtiyaç duyulan parklarda bank montajları yapılıyor.

"Kentimize yeni soluk alma alanları kazandırdık"

Süs bitkilerinin yurdu Ödemiş'te yaşam alanları çevresinde yeşil alanları artırmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimize yeni soluk alma alanları kazandırarak yeşil alan kapasitemizi yaklaşık 35 bin metrekare artırdık. Tüm planlamamızı da kentin soluk alacağı şekilde yapıyoruz. Yeni yapılaşan bölgelerimizde de yeni parklar için hazırlıklarımız sürüyor. Mevcut parklarımızı da tamamen yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Geçmişe göre rekor denilebilecek sayıda fidanımızı kentimizde toprakla buluşturduk. İklimimize uygun, daha az su tüketimiyle daha çok yeşil doku sağlayan türde ağaçlarımızın dikimini sezonuna göre yapıyoruz. Çünkü süs bitkilerinin yurduna, meyve fidancılığının üretim merkezine bu yakışır diyoruz.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça yoğun bir tempoyla çalışıyor. Bir yandan tehlike arz eden ağaçlarımızın da ilgili kurumlardan aldığımız izinler doğrultusunda kesimini yapıp yakacak olan ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Bu ağaçların yerlerine de yine dokuya uygun yeni fidanları toprakla buluşturacağız. Ayrıca kendi seralarımızda da ağaç ve çalı grubu bitki türleri için üretimimiz sürüyor. Bank, piknik masası gibi kent mobilyalarını da bundan böyle kendi ekiplerimizle üreteceğiz. Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na kadar her mahallemize hizmet ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz.

"Gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte temalı park tasarlayacağız"

İhtiyaca göre özellikle çocuklarımızın güvenle oyun oynayıp enerjilerini değerlendirebilecekleri oyun alanlarını İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeniliyoruz. Yeni dönemde de yine gençlerimizin ve çocuklarımızın tasarlayacakları bir temalı parkı Ödemişimize kazandıracağız. Bu anlamda hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

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