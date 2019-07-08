Daha önce iki kez öldürmek için evine gitmiş

ALMANYA'da Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetini soruşturan 'Liemecke' özel komisyonu, katil zanlısı neonazi Stephan Ernst'in bağlantılarını ortaya çıkarmak için yoğun çalışma yürütüyor. Ernst, daha önce 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU'nun gizli kalan bir üyesi mi? İstihbaratın uzun bir süre radarındaki Ernst neden daha sonra istihbaratın takibinden çıktı? Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken, cinayetle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Vali Lübcke'yi öldürdüğünü önce itiraf eden, ancak sonra bu ifadesini geri çeken Stephan Ernst'in, aslında cinayeti yıllar önce planladığı belirlendi.

TACİZ OLAYLARI TETİKLEMİŞ

Süddeutsche gazetesi, NDR ve WDR televizyonlarının zanlının polisteki ifadesine dayanarak verdiği habere göre, Ernst, biri 2017, diğeri 2018'de olmak üzere iki kez cebinde tabancayla Vali Lübcke'yi öldürmek için evine gitti. Ancak cinayeti çeşitli sebeplerle gerçekleştiremedi. 45 yaşındaki neonazi katil zanlısı, ifadesinde, valiyi öldürme planına gerekçe olarak 2015-2016 yılbaşı gecesi Köln'de yaşanan taciz olaylarını gösterdi ve bu olayların kendisini tetiklediğini iddia etti. Köln'de yılbaşı gecesi çok sayıda kadın mülteci gençlerin taciz olaylarına maruz kalmıştı.