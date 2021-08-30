Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı
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Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Daha önce özel günler için yayınladığı mesajlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadığı için eleştiri oklarının hedefi olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ay Yıldız Projesi'nin temel atma töreni sırasında dua ederken Atatürk'ün adını üstüne basa basa vurguladı.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Erbaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Ay Yıldız Projesi'nin temel atma töreninde dua eden Erbaş, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını idrak ediyoruz. Bundan 99 yıl önce bu büyük zaferi bizlere hediye eden başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını şad eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA HUTBESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya hutbesinde "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadelerine yer vermiş ve bu sözler "Atatürk'e lanet okudu" şeklinde yorumlanmıştı.

"BUNDAN SONRASINI KASTETTİM"

Erbaş ise kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim."

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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