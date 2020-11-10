Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik

Ermenistan ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise bir itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başarılı bir harekat yürüten Azerbaycan dün gece zaferini ilan etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya lideri Putin ile video konferansta bir araya gelip Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da teslim olduğuna dair bir anlaşma imzaladı. İmza törenine Ermenistan Başbakanı Paşinyan, katılmadı.

KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEKLER

Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.

"BİZİM İÇİN ÇOK AĞIR BİR KARARI KABUL ETTİM"

Paşinyan, imzalanan anlaşmanın acı verici olduğunu belirterek, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı