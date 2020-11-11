Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı

İşgal altına bulunan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından özgürleştirilmesinin ardından Ermeniler ne yapacağını şaşırdı. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı" itirafında bulundu.