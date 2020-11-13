Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi
13.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:13
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için imzalanan ortak bildirinin ardından Rus barış gücüne bağlı askerlerin ilk nöbeti görüntülendi.
Devriye atan Rus barış gücü askerleri anlaşma gereği bölgeyi boşaltan Ermenistan vatandaşlarının geçişlerini de denetlediği gözlemlendi.
16 GÖZLEM NOKTASI KURULACAK
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca ve Laçin koridorunda 16 gözlem noktası kurulacağını ifade etmişti.
CEPHE HATTI VE LAÇİN KORİDORUNDA BULUNACAKLAR
Öte yandan, anlaşmada Rusya'nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülmüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı