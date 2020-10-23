Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor

Dağlık Karabağ'ın güney cephesinde yer alan Gubadlı'daki çatışmada şehit düşen Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov'un bir sene önce verdiği demeç ortaya çıktı. Hemidov, verdiği demeçte "Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmak ve ona göre yaşamak lazımdır" dedi