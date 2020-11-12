Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada

12.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul ettikten sonra ülkesinde eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Bir anda ortadan kaybolan Paşinyan'ın istifası istenirken, Ermeni basınında başbakanın bu ortamda sokağa çıkamayacağı vurgulandı ve "Linç edileceği ortada" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ve Rusya Devlet Başkanları ile Dağlık Karabağ konusu üzerine anlaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde iç karışıklığa neden oldu. Anlaşmanın imzalanmasından sonra sokağa çıkan Ermeni vatandaşları hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına kadar girdi.

Muhalefet partileri tarafından alevlendirilen protestolarda binlerce vatandaş sokağa inerken Paşinyan vatan haini ilan edildi. Taşnak Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Paşinyan istifa etmezse başka bir yolunu buluruz" dedi ve hükümeti üstü kapalı tehdit etti.

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kaybeden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada

"LİNÇ EDİLECEĞİ ORTADA"

Protestoların giderek iç savaşa döndüğü ülkede Paşinyan ve ailesi günlerdir ortalarda gözükmezken Grapark gazetesi Paşinyan'ın bu ortamda sokağa çıkamayacağını vurguladı. Gazetede yer alan haberde, "Linç edileceği ortada. Ancak Ermenistan halkının, ülkeyi yönetmeye devam ettiğini söyleyen Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmesi en doğal hakkı" dedi.

PAŞİNYAN'IN KIZLARI KANADA'YA GİTTİ İDDİASI

Gazetede yer alan habere göre Paşinyan'ın kızları Mariam ile Şuşan'ın, bir hafta önce Ermenistan'dan ayrılarak Kanada'ya gittiği iddia edildi.

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kaybeden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada

EŞİ VE OĞLU PAŞİNYAN'IN YANINDA OLABİLİR

Öte yandan üç gün öncesine kadar cepheye gitmek için askeri eğitim almaya devam eden Paşinyan'ın eşi Anna Akopyan'ın da ortalarda görünmediği belirtildi. Akopyan'ın oğluyla birlikte Paşinyan'ın yanında olduğu tahmin ediliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞARET EDİLDİ

Paşinyan'ın gizlendiği yer olarak ise ilk olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı binası işaret edildi. Ayrıca Ermenistan'da yayın yapan 'Politik' haber sitesine göre Paşinyan Erivan'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne de saklanmış olabilir.

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Aksum Timur Selçuk Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Eddie Newton Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 10:45:11. #1.14#
title