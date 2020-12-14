Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu
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Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu

14.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:25

Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Azerbaycan ile imzalanan anlaşma bozuldu. Ermeniler Rus karargahı önünde gösteri düzenleyerek Rus barış güçlerinin devreye girmesini istedi. Rusya ise birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda, iki köyün renginin değiştiği görülüyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Ermenistan'ın hezimeti kabul ederek anlaşma imzalamasının ardından dün bölgede ilk kez silah sesleri duyuldu.

İKİ KÖYDE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu bölgeye yerleşen Rus barış güçleri doğruladı. Ermeni güçlerinin ateşkesi bozarak, Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerinde çatışma başlattığı bilgisi geldi. Hafta sonu yükselen tansiyonu sayfalarına taşıyan Azerbaycan yerel medyası da Hocavend'e bağlı iki köyün ateşkes anlaşmasına göre Ermeni milisler tarafından boşaltılmadığını aktardı.

ERMENİLER RUS GÜÇLERİNİ ÇATIŞMAYA ÇEKMEK İSTİYOR

Çatışma haberlerinin duyulmasıyla en çarpıcı görüntü, uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı. Hankendi'deki Ermeniler şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler Rusya'dan çatışmaya müdahale etmesini istedi. Ermenistan yanlısı muhabir Neil Hauer, protestocuların Hayk Hanumyan'ın çağrısıyla toplandığını ve yaklaşık 150 kişinin barış güçlerinin karargahı önüne geldiğini yazdı.

Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu

ATEŞKESİN BOZULDUĞU İKİ KÖYE RUSLAR YERLEŞTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri yeni bir operasyon haritası yayınladı ve Rus birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda, iki köyün renginin değiştiği görülüyor.

AZERBAYCAN BU DURUMA NE DİYECEK?

Azerbaycan parlamento üyesi Rasim Musabayov, "Bu haritaya bir şeyler çizebilirler ancak soru Azerbaycan'ın çizimlerini kabul edip etmeyeceği? Kabul edileceğini sanmıyorum" diyor.

Çatışmanın yaşandığı Hadrut yakınlarındaki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerinde sivil nüfus bulunmuyor, yalnızca bir Ermeni militan grubu var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus barış güçlerinin çatışma alanına ulaşmasının ardından silahların sustuğunu söyledi. Paşinyan ayrıca, iki köyün bir kısmının Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini savundu.

Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu
Haber Yorumları (10)
DEMİR: bu ne yahu her gun bir harita cizerek ilerliyor rusya yarin bakü nün haritasini cizerse hic sasirmam
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AKADEMİSYEN: Bu düpedüz bir savaş ilanı
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MİLLET: acaba ermeniler burda neden ateşkesi bozdu!!! bu bölgelerin altında acaba altın rezervinden dolayı yapmış olabilir mi bilinçli bir şekilde olma olasılığı yüksek. çünkü karabağda çıkartılan altın rezervlerini rusya menşeili firma çıkartıyor ve rus askerleri oraya yerleşince altın çıkarmaya devam edebilecekler. . .
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