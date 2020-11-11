Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi
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Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

11.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:49
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Dağlık Karabağ'daki Laçın'da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri ilk kez görüntülendi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Dağlık Karabağ'daki Laçın'da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri ilk kez görüntülendi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilen Rus barış gücü birlikleri ilk kez görüntülendi. Rus Gazeteci Oleg Panfilov, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ'daki Laçın'da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri'nin fotoğrafını paylaştı.Ermenistan'a 20 Il-76 askeri kargo uçağıyla inen Rus birlikleri, konvoylarla 250 kilometreden fazla yol kat edip Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattına ulaşıyor.

1960 ASKER GÖREV ALACAK

Anlaşmaya göre Azerbaycan 44 günlük savaşta geri aldığı bölgeleri elinde tutacak ve Nahçıvan ile Azerbaycan arasında, Ermenistan'dan geçecek bir irtibat yolu açılacak. Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki irtibat yolunda kontrol Rus federal güvenlik güçlerinde olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiğini duyurmuştu.


Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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