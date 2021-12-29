Dağlık alanda patlatma kameralara yansıdı

SİVAS (İHA) - Tokat'ta yol genişletme çalışmalarında nedeniyle dağlık alanda dinamitle yapılan patlatma kameralara yansıdı.

Tokat- Sivas kara yolunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Kızıliniş rampasında bulunan virajlı yollar kaldırılması amacıyla dağlık alana iş makineleri ile çalışma yapılıyor. Kayalık alanda yapılan çalışmalarda dinamit kullanıldı. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlama işlemi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından patlatmanın yapıldığı o anlar ise kameralara yansıdı. Patlamanın etkisi ile kaya parçaları yola saçılırken, yoğun toz bulutu çevreyi kapladı. Yolu kapatan kaya parçalarını iş makineleri ile temizledikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı.

(Nurhan İçmez/ İHA)