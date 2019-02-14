Çankırı'da, dağlık alanda mahsur kalan köpeği arama çalışmaları son erdi.

Deveyolu mevkisindeki dağın yamacından köpek sesi duyan vatandaşların durumu bildirdiği itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları bugün de sürdü.

Polis ekiplerince drone ile yeri tespit edilen köpeği mahsur kaldığı zorlu bölgeden kurtarmak için Ankara'dan gelen AKUT ekibi de 5 gündür çalışma yürüten ekiplere destek verdi.

Gün boyunca süren arama çalışmalarında emniyet ve jandarma ekiplerinin drone ile taradığı bölgede köpeğin izine rastlanılmadı.

Bazı vatandaşlar, köpeğin kendi çabasıyla zirveye çıkarak alandan uzaklaştığını bildirdi.

Bunun üzerine sosyal medyada "kanyon" adı verilen köpeği arama çalışmaları durduruldu.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onur Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine gelen ihbar üzerine hareket geçtiklerini söyledi.

Köpeğin kurtarılması için büyük çaba sarfettiklerini belirten Aslan, "Köpeğin kurtarılması için helikopterin gerekliliği de konuşuldu. Arazi zorlu bir arazi. AKUT ve MAKUT ekiplerinin de katılımıyla arama gerçekleştirdik. Ancak köpeğe rastlamadık. Bunun üzerine etraftaki köyleri aramak için kurtarma çalışmasını sonlandırdık." dedi.

Kaynak: AA