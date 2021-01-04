Dağların arasındaki Maçka macera tutkunlarına ev sahipliği yapacak
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Dağların arasındaki Maçka macera tutkunlarına ev sahipliği yapacak

04.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:21
Dağların arasındaki Maçka macera tutkunlarına ev sahipliği yapacak

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, mart ayı itibarıyla macera tutkunlarını da ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, mart ayı itibarıyla macera tutkunlarını da ağırlamaya hazırlanıyor.

Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, geçmişte Pers, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına beşiklik eden, bu tarihi geçmişinin de etkisiyle halen Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, 50'den fazla korunması gereken kültür-tabiat varlıkları ve 137 yaylasıyla turizme ciddi katkı sağlıyor.

Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunan Maçka, Sümela Manastırı'nın da bulunduğu Altındere Vadisi'nin yanı sıra ilçe sınırlarından geçip Karadeniz'e dökülen Meryemana, Hamsiköy, Mulaga ve Galyan derelerini de bünyesinde barındırıyor.

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekler, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, Kovid-19 tedbirleri altında misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kiraz, Labazen, Kulindağı, Mağura, Figanoy, Lişer ve Hocamezarı gibi birçok mesire yeriyle öne çıkan yöre, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları, temiz havası ve yöre halkınca "göze" diye tabir edilen kaynak sularıyla da Kovid-19 salgını sürecinde de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Her mevsim turistlerden ilgi gören ilçe, yaklaşık 46,5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile mart ayından itibaren adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca Maçka Belediyesine devredilen ilçe merkezindeki atıl alan, belediye tarafından hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.

Maçka Belediyesince kısa sürede hayata geçirilen proje kapsamında, içerisinde zip coasterın da yer aldığı park, yeni turizm sezonunda aktivite zenginliğiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

"Son etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, yeni turizm alternatifleri kapsamında hayata geçirdikleri Macera Parkı'nın yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

Şu anda son etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Koçhan, "Son etap olarak dev salıncakla beraber ve Tarzan parkımızın kurulumunu tamamladık. Şimdi 2 yürüyüş yolumuzla beraber ilçemizin ismini temsilen 'M' harfi şeklinde giriş kapısı yapımına başlıyoruz. Macera otoparkını oluşturduk. Çizimi, korkulukları ve yönlendirme levhaları kaldı. Son etap çalışmalarını da tamamlayarak ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacağımız Macera Parkımızı inşallah mart ayının başında hizmete açmış olacağız." diye konuştu.

Koçhan, projenin bölge için önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Karadeniz'de bir ilk olma özelliğine sahip, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkı, öğrenciler ve macera tutkunlarının ilgisini çekecek çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Mart ayında pandemi sürecinin de normalleşmesiyle tüm vatandaşlarımızı ve adrenalin tutkunlarını burada ağırlamış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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