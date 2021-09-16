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Dağlardan toplanan kekik şifa oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Dağlardan toplanan kekik şifa oluyor

Tokat'ta vatandaşlar, şifalı bitkiler arasında yer alan kekiği dağlardan toplayarak çay olarak tüketiyor.

Tokat'ta vatandaşlar, şifalı bitkiler arasında yer alan kekiği dağlardan toplayarak çay olarak tüketiyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesinde yüksek kesimlerinde yetişen kekik hasadı başladı. Vatandaşlar doğada yetişen şifalı bitkiyi toplayarak kurutuyor. Kurutulan kekik hem baharat hem de vücut direncini koruması için kullanılıyor. Doğa tutkunu Mustafa Coşkun, doğal ortamda yetişen kekiğin hasadını sonbahar aylarında yaptıklarının kaydetti. Ekim ayına kadar kekik toplanabildiğini belirten Coşkun, "Doğada yamaçlarda bulunan kekiğin çok farklı aroması ve kokusu var. Biz genelde kurutup çay olarak tüketiyoruz. Ihlamur gibi demleyerek kış aylarında içiyoruz" dedi. - TOKAT

Dağlardan toplanan kekik şifa oluyor

Dağlardan toplanan kekik şifa oluyor

Dağlardan toplanan kekik şifa oluyor

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