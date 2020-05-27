Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor
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Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı.

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor
27.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:46

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor.

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.

Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor. Kilosu 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu gerçekten adından söz ettiriyor.

"BİR BÖLGEDEN EN FAZLA 5 KİLO TOPLANIYOR, LEZZETİ EŞSİZ"

İlçeye bağlı Uzundere Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Kuş, bu aylar dağ çileği hasadı için uygun olduğunu söyledi. Ormanlık arazilerde ve fındık bahçelerinde aileleri ile birlikte hasadı gerçekleştirdiklerini ifade eden Zekeriya Kuş, "Dağ çileği kolay ulaşılan yerlerde yetişmiyor. İnsanların ve hayvanların ulaşamadığı yerlerde yetişiyor. Doğada kendinden organik bir şekilde yetişiyor. Lezzeti ile gerçekten çok güzel. Genelde reçel amaçlı topluyoruz. Topladığımız çilekleri kazanlar kaynatarak çilek reçeli yapıyoruz. Her yıl kendi yetişmesini güzellik olarak nitelendiriyoruz. En fazla bir yerden 5 kiloya yakın çilek toplamışızdır. O da çok nadirdir. Bu mevsimlerde bölgemizin insanı dağ çileği bulmak için bahçelerde arayışlarını sürdürür" dedi.

"TEKER TEKER ZORLUKLA TOPLANIYOR, KİLOGRAMI 200 TL"

Dağ çileği toplamanın çok zor olduğunu söyleyen Büşra Kuş, "Çilekleri tek tek topluyoruz. Topladığımız dağ çileklerini kahvaltılık için reçel yaparak tüketiyoruz. Çok topladığımız zaman ihtiyaç fazlasını isteyene satıyoruz. Kilosunu 150 ile 200 TL arasında satıyoruz. Toplamanın büyük emekle olduğunu bildiği için vatandaşlar fiyatlara itiraz etmiyorlar. Talep gerçekten çok fazla oluyor. Pazar yerlerinde bile artık en çok satılan meyvelerin başında geliyor dağ çilekleri. Fındık bahçelerinin zor ulaştığımız yerlerinde daha çok oluyor. Tamamen organik ve çok lezzetli. Yılda birkaç kez aynı yerden topluyoruz. Çilekler çok değerli olduğu için topladığımız yerlerin adresini sadece biz biliyoruz ve kimseye söylemiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Altay/İHA)

Kaynak: İHA

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