Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
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Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor

28.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:21

Bursa'da bir genç kadın, tek başına ormanda çobanlık yaparak yüzlerce koyuna bakıyor.

Bursa'da bir genç kadın, tek başına ormanda çobanlık yaparak yüzlerce koyuna bakıyor.

Harmancık ilçesinin İshaklar kırsal mahallesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Ayşe Eken (35), 3 yıl önce genç çiftçi projesinden 37 tane hibe koyun aldı. Başında erkek olmadan annesiyle birlikte hayatını idame ettiren kadın, tek başına dağlarda çobanlık yapmaya başladı. 37 koyunu dağlarda otlatarak 3 yılda 150 koyuna çıkarttı. Bu işi kadın başına hiç bir yardım almadan yapan Ayşe Eken, gören herkesin takdirini kazanıyor. Dağlarda 150 koyunuyla kadın çobanı tek başına görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her gün sabahtan akşama kadar dağlarda otlattığı hayvanlarını satarak annesinin ve kendinin geçimini sağlayan geç kadının hedefi sürüsünü daha da büyütmek.

Hayatına yaşlı annesiyle devam ettiğini ifade eden Ayşe Eken, "3 yıl önce genç çiftçi projesinden aldığım 37 hibe koyunla dağlarda çobanlık yapmaya başladım. Bu sayıyı 3 yılda 150'ye çıkarttım. Bu iş çok meşakkatli, dağlarda kadın başına gezmek çok zor. Fakat ben bu işi severek yapıyorum. Sevdiğimi için tek başına üstesinden gelmeyi başardım, yoksa tek başına 150 koyuna bakmak hiç kolay değil. Hayvanlarımı her gün dağlara otlatmaya çıkartıyorum. Hayvanlarım dağda çıkan otlarla besleniyor. Bu hayvanların eti çok lezzetli . Ben ihtiyar annemle birlikte yaşıyorum. Annem yaşlı olduğu için bütün iş benim omuzlarımda" dedi.

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İshaklar Muhtarı Emre Oruç, "Ayşe ablamız tek başına 150 koyuna çobanlık yapıyor. Bir annesi ve kendisi var, bütün iş onun omuzlarında. 37 baş koyunu kısa sürede 150 taneye çıkarttı. Bu iş zor, bir de bu işi kadın başına yapmak büyük başarı, kendisini tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor
Dağlarda kadın başına 150 koyununa çobanlık yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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