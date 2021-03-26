Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı
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Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı

İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Haberler | Güncel

Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı Bir evin arkasından kopan kaya kütleleri evin her iki katına da zarar verdi Gümüşhane'de bir evin arkasındaki kaya kütleleri büyük bir gürültüyle koparak evin her iki katını da kullanılamaz hale getirdi.

Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı

Bir evin arkasından kopan kaya kütleleri evin her iki katına da zarar verdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bir evin arkasındaki kaya kütleleri büyük bir gürültüyle koparak evin her iki katını da kullanılamaz hale getirdi.

İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın hemen arkasındaki kaya kütleleri sabaha karşı büyük bir gürültüyle koparak evin içine girdi.

Evde tek başına yaşayan Hanım Çakır'ın olay anında evin ön tarafındaki odada bulunması olası bir faciayı önleyerek can kaybının önüne geçerken iki katlı evin her iki katında bulunan odaların tamamı kaya kütleleriyle doldu.

Olayın ardından kullanılamaz hale gelen binada yetkililer tarafından inceleme ve hasar tespit çalışması yapıldı.

Derin ve dik yamaçların bulunduğu Gümüşhane kent merkezinde insanların ev yapmak için kayaları kırmak zorunda kalması nedeniyle binaların arkalarında bulunan dik yamaçlar hemen hemen her bahar mevsiminde heyelana neden oluyor. Kış mevsiminde kayaların içinde bulunan suların donmasının ardından bahar mevsimiyle birlikte havaların ısınması sonucu çözülmeye başlamasıyla oynayan kütlelerin ve suya doyan toprağın hareket etmesiyle çok sayıda heyelan ve kaya düşmesi gerçekleşiyor.

Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı
Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı
Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı
Dağdan kopan kaya parçaları evin duvarlarını yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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