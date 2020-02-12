Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı
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Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dağda mahsur kalan Şükrü K. (22), yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince kurtarıldı.

12.02.2020 01:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:24
Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı

'nin ilçesinde, dağda mahsur kalan Şükrü K. (22), yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ekiplerince kurtarıldı.

'de oturan Şükrü B., bisikletiyle Zeytinköy mevkiine gezintiye çıktı. Dağda dolaşırken havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybeden Şükrü B., ormanlık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan genç, dağda mahsur kaldığını söyleyip yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, Şükrü B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat dağda mahsur kalan Şükrü B. ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren Şükrü B., sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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