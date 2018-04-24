Dağda Kaybolan Gençler Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pikniğe giden ve dağda kaybolan 3 genç, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Çamlık'taki Seyir Tepesi'nden 5. Çeşme'ye doğru piknik yapmaya giden Soner Selçuk, Erdem Bozok ve Ahmet Furkan Akkabak, 2 saatlik yürüyüşten sonra yollarını kaybetti. Havanın da kararmasıyla dönüş yolunu bulamayan gençler, 112 Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerinde bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Dağ Arama Kurtarma Denizli (DAK) ekipleri sevk edildi.

Polis ile birlikte kaybolan kişileri bulmak için çalışma başlatan ekipler, bölgede 3 farklı noktadan kaybolan gençleri arama faaliyeti yürüttü.

Yaklaşık 4 saat dağda kalan gençler, kurtarma ekipleri tarafından Seyir Tepesi'nden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

AKUT Denizli Ekip Lideri Mehmet Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin konumlarından tahmini olarak nerede olduklarını bildiklerini, çok zorluk çekmeden sağ salim kendilerine ulaştıklarını ifade etti.

Kaybolan gençlerden Erdem Bozok, piknik yapmak için gittikleri dağda kaybolduklarını, hava kararmaya başlayınca korktuklarını ve yardım talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 4 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunan 3 genç, ailelerine ulaştırılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.