Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı
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Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı

16.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:09
Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı

ANTALYA'da dağda odun keserken başına ağaç parçası düşmesi sonucu yaralanan çoban Ali Uzguç (36), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

ANTALYA'da dağda odun keserken başına ağaç parçası düşmesi sonucu yaralanan çoban Ali Uzguç (36), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uzguç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Karaveliler Mahallesi Yıkık Mevkii'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Ormanda çobanlık yapan Ali Uzguç, odun kestiği sırada başına ağaç parçası düştü. Kanlar içinde kalan Uzguç, telefonla bir yakınını arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgenin dağlık olmasından dolayı Uzguç'un bulunduğu yere ulaşamadı. Ekipler bunun üzerine Ali Uzguç'un bulunduğu dağlık alana Burdur'un Bucak ilçesi sınırında bulunan Karaot Mevki'inden gitmeye karar verdi. Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından Ali Uzguç'a ulaştı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Ali Uzguç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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