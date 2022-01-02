Dağcılık Kulübü üyeleri Seydişehir'de Ferzine Mağarası'na tırmandı - Haberler
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Dağcılık Kulübü üyeleri Seydişehir'de Ferzine Mağarası'na tırmandı

Dağcılık Kulübü üyeleri Seydişehir'de Ferzine Mağarası'na tırmandı
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyeleri beraberlerinde 83 yaşındaki başkanları Recai Kıcıkoğlu eşliğinde Seydişehir Ferzine Mağarası'na tırmandı.

KONYA (AA) - Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyeleri beraberlerinde 83 yaşındaki başkanları Recai Kıcıkoğlu eşliğinde Seydişehir Ferzine Mağarası'na tırmandı.

Tırmanış sonrası Kuğulu parkta konuşan Kulüp Başkanı Recai Kıcıkoğlu, 1977 den buyana dağcılık sporu ile ilgilendiğini belirterek Türkiye'de birçok dağa tırmandıklarını söyledi.

Kıcıkoğlu, bölgede tırmanmadıkları dağ kalmadığını belirterek, "Bu bölgede Küpe Çukuru, Huğlu, Çamlık'ta tırmanışlar yaptık. Toroslarda Akseki yolundan Alanya'ya kadar gidiyoruz. Dağlarımızda müthiş güzellikler var. Bugün Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyelerimiz ile birlikte Seydişehir Kuğulu Park'ın üstündeki Ferzine Mağarası'na tırmanış gerçekleştirdik." dedi.

Konya Mevlana dağcılık Kulübü üyeleri arasında birçok meslek gurubundan arkadaşlarının belirten başkan Kıcıkoğlu, dağ tırmanışlarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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