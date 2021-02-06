Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
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Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak

06.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:13
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, Ağrı Dağı'ndaki zorlu tırmanışa devam ediyor.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, Ağrı Dağı'ndaki zorlu tırmanışa devam ediyor. Bugün 4 bin 100 metre yüksekliğindeki kampa ulaşmaya çalışacak dağcılar, hava şartlarına göre gece zirveye tırmanacak.

Doğubayazıt ilçesinde perşembe günü yapılan törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden başladıkları tırmanışı sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde 3 bin metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınada Ağrı Dağı'nda bu sabah da tırmanışa devam eden dağcılar, akşam saatlerinde 4 bin 100 metredeki kampa ulaşacak. Burada bir süre mola verecek dağcılar, daha sonra hava şartlarının uygun olması durumunda 5 bin 137 metre olan zirveye tırmanacak. Zirvede Türk bayrağı açacak olan dağcılar, pazar günü dönüşe geçecek.


Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

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