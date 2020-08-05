Dağcılar, Erek Dağı'na tırmandı Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcular, Van ilinin merkezinde bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Van ilinin 2. yüksek doruğuna başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun dağcılık sporcuları, Bitlis ve Van il sınırları arasında bulunan İhtiyar Şahap Dağları tırmanışının ardından yine Van il merkezinde yer alan Erek Dağı'na tırmandı. 3 bin 204 metre yükseklikle Van ilinin 2. Yüksek zirvesi olan Erek Dağı, Van il merkezine yaklaşık 12 kilometrelik mesafede bulunuyor.

Erek Dağı, bir çok zirvesinin yanında endemik bitki ve hayvanları da barındıran eşsiz noktalardan bir tanesi olma özelliğini de barındırıyor. Erek Dağı tırmanışı hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı dağcıları, zirve yolculuğunun 6 saat sürdüğünü dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler