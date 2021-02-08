Dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste gasp şoku

Dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste gasp şoku

Rus kadının yürüyüş dönüşünde silah göstererek cep telefonunu gasp ettiler

ANTALYA - Antalya'da kimliği belirsiz iki şüpheli, dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turisti silah gösterip korkutarak cep telefonu gasp etti. Şoka giren genç kadın, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Olay, sabah 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü için tek başına dağ yoluna çıkan Rus turist Oolesia Fedarova'nın yanına kimliği belirsiz erkek bir şahıs gelerek cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın talebini geri çevirmesi üzerine şüpheli şahıs, hemen yakın mesafedeki otomobilde bekleyen arkadaşını işaret etti. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki silahı Fedaravo'ya gösterdi. Neye uğradığını şaşıran Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Telefonu alan 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Hayatının şokunu yaşayan Rus turist, yakınlardaki bir işletmeye gelerek işyeri çalışanlarıyla durumu paylaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlatırken, Fedarova ise ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN