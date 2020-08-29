Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
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Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

İngiltere'da dağ aslanının kafesine giren 16 yaşındaki genç kız, vücudunun birçok yerinden yaralandı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
29.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:21

İngiltere'nin Nottingham şehrinde 16 yaşındaki bir genç kız, hayvan koleksiyoncusu olan patronunun dağ aslanının bulunduğu kafese girdi. Kafesteki aslan kıza saldırdı. Genç kız da aslana karşılık verince aralarında boğuşma yaşandı. O anlar anbean kamera tarafından kaydedilirken, genç kız saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

ASLANLARA BAKMASI İÇİN İŞE ALMIŞ

Hayvan koleksiyoncusu olan Reece Oliver, dağ aslanının saldırdığı genç kızı çiftiliğinde bulunan yarış atlarına bakması için işe aldığını söyledi. Çevredekiler ise çiftlik sahibi Reece'nin kızı, kafeslerde bulunan aslanlara da bakması için işe aldığını söylediğini belirtti.

ÇİFTLİK BAŞKA YERE TAŞINACAK

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra çiftliğe yakın yerde yaşayan vatandaşlar, Reece'nin çiftliğinde tuttuğu hayvanların tehlike arz ettiğini yetkililere defalarca bildirdiklerini ama pek ilgilenmediklerini, böyle bir olayın kaçınılmaz olduğunu söylediler. Reece, olay ile ilgili açıklama yapmazken, kent konseyi çiftliğin başka yere taşınması için çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Haber Yorumları (1)
TÜCCAR: mal mı bu kız?
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