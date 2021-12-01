Daday Devlet Hastanesinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı - Haberler
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Daday Devlet Hastanesinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Daday Devlet Hastanesinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Daday Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında düzenlenen acil durum tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Daday Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında düzenlenen acil durum tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Daday Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında tatbikat düzenlendi. Daday Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen tatbikatta, Daday Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uz. Dr. Atakan Torun ve Hastane Müdürü Nazire Demircan koordinasyonunda gelen yangın ihbarı sonrasında, senaryo gereği hastanenin bahçesinde yangın çıktı. Hastane personelleri çıkan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Daha sonra, kısa bir sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Hastane çatı katında kalan hastalar itfaiye ekipleri tarafından merdivenli arazöz yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta ve vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

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Daday Devlet Hastanesinde yangın söndürme tatbikatı yapıldı

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