Dadaloğlu Kaman'da şiir ve şarkılarla anılacak - Haberler
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Dadaloğlu Kaman'da şiir ve şarkılarla anılacak

AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel
Dadaloğlu Kaman'da şiir ve şarkılarla anılacak

Halk ozanı Dadaloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak.

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Dadaloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak.

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ile Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneğinin (KIYŞAD), Dadaloğlu'nun anılması için ortak program düzenleyeceği belirtildi.

Anma etkinliğinin belediye hizmet binasında 26 Kasım Cuma günü gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, etkinliğe farklı yerlerden şair ve sanatçıların katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

Dadaloğlu'nun 18. yüzyılın sonlarında Kaman'da vefat etiği düşüncesiyle anıt mezar yapılmıştı.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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